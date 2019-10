Elecciones en Bolivia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Además de la lentitud del recuento, de la suspensión de la publicación de datos cuando los mismos eran decididamente favorables al candidato opositor a Evo Morales, y de otras irregularidades de este estilo, sorprende que el Tribunal supremo Electoral de Bolivia proclamara - en conferencia de prensa sin posibilidad de preguntas - a Evo Morales como ganador en primera vuelta, contados el 100 % de los votos, con un 47,08% de los votos válidos, contra un 36,51% de su opositor Mesa , es decir con una diferencia de más del 10 %.



Sin embargo, en la propia página OFICIAL del mismo organismo, en: https://computo.oep.org.bo, en el apartado “Cómputo oficial de resultados", y también con el 100 % escrutado, incluyendo las cuatro actas anuladas que se mencionan en la conferencia de prensa donde se proclamó ganador a Evo, el resultado es de un 46,64 % para Morales, y de un 36.83 % para Mesa, es decir , una diferencia menor al 10 % requerido por la constitución boliviana para que no haya una segunda vuelta.

Esta contradicción, fue, por un tiempo, ocultada al dar de baja el sitio web por “protección" de un presunto “ataque informático", pero sorprendentemente, al volver en línea horas mas tarde, y aún al final del día viernes 25 de octubre sigue publicada en la página oficial de recuento de votos y aún puede consultarse por todo el que quiera hacerlo. La credibilidad del TSE boliviano se ve anulada por este disparate. Por lo visto no han considerado necesario explicar el por qué de dos resultados tan diferentes en sus consecuencias: uno el proclamado, y otro el publicado, ambos con el 100 % escrutado. Por algo no permitieron preguntas a los periodistas en la conferencia de prensa.



No extraña que Maduro haya felicitado a Evo. Van por el mismo camino usando los mismos métodos.