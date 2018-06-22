El mayor genocidio del pueblo uruguayo

Jorge Azar Gómez Montevideo

Inseguridad

@|Días pasados fue Mateo, después Adrián. Mateo caminaba a su casa, Adrián trabajaba. Bonomi los devuelve a sus casas en un ataúd.

Mateo Urtiaga, de 20 años volvía caminando a su casa tras haber estado en la de su novia donde esa noche habían celebrado un cumpleaños. Entre su hogar y el de su novia hay tres cuadras de distancia.

Adrián Gonzalo Fordigini Fuente quiso defender a un repartidor de agua mineral y sin decir palabra le dispararon 9 tiros. Funcionario que se desempeñaba como efectivo en la Zona Operacional 1, “murió a causa de las heridas recibidas” por los 9 tiros.

¡Paren la mano! ¿Por qué no detienen todo y le dan únicamente prioridad a nuestra vida? Si no estamos vivos no vamos a poder disfrutar de ninguna ley ni beneficio político o social. Si no estamos vivos qué nos importa la ley para “negociar” la marihuana o la ley del matrimonio igualitario o la ley del aborto.

¿Por qué no se enfocan únicamente en nuestra seguridad? Si no tengo seguridad no me sirve de nada tener un sistema de salud bueno, un sistema de educación excelente. ¿Para qué tener familia en este país, si te matan en la calle? ¿Para qué independizarme económicamente si me matan en la calle? ¿Para qué me preparo para las vacaciones o las fiestas si me pueden asesinar por nada? ¿Para qué estoy ahorrando si me pueden asesinar en cualquier momento? ¿Para qué tengo esta colección si me la pueden robar y me van a asesinar en cualquier momento?

¿Nunca nos va a pasar?

Es mentira, sabelo, te va a pasar y te vas a acordar de que lo leíste acá, pero yo no tengo la culpa eh, no hay que ser Nostradamus para verlo.

Lo más importante es tu casa, pensalo.

Sí, tu hogar es el sitio más seguro, o más bien, el menos inseguro claro, porque se meten en tu casa disfrazados de policías y la quedaste, te asesinan. Son menores y salen al otro día, tristísimo; ese es el Ok para todos los menores que quieren delinquir y para plantarlo como un “perejil” cuando hay que encontrar al asesino que es mayor de edad.

¿Hay que ser un diplomado para darse cuenta?

Amigo, yo ya cumplí, te lo advertí, lo demás corre por tu cuenta, sea por tu participación o sea por tu pasividad.