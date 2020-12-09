Temas del día:
El Centro está sucio

09/12/2020, 13:23
Luis Cabral
Montevideo

@|Es una realidad: el centro de Montevideo está sucio.

Se nota más los fines de semana, donde, junto a los contenedores saturados de basura, se ven partes de computadoras, sillas, alfombras, etc.
A esto se le suma el hurgador que desparrama la basura.
A su vez, muchos contenedores funcionan como baños públicos, sumando así olores nauseabundos.

Tenemos un nuevo gobierno departamental; veremos cuál será la respuesta a esta realidad. Considero que la gente juega un importante rol pero la responsabilidad de mantener la ciudad limpia es de la Intendencia.

