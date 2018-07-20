JMC Montevideo

@| La forma de perseguir el delito se torna cada vez mas perversa y atenta contra el ciudadano común. Los objetivos fueron cambiando, primero los taxis, después las estaciones de servicio, los cajeros automáticos y así sucesivamente. La estrategia del ministerio del interior es quitar el dinero de esos lados, lo que obliga a los delincuentes a encontrar otros objetivos y en mayor cantidad para que “rinda”, van acorralando a los delincuentes hacia las rapiñas menores contra los ciudadanos de a pie, que son los únicos que aún les queda algo de dinero encima y por poco que sea, todo sirve y le puede costar la vida a quien le toca.

Mientras esto sucede, los delincuentes siguen tan campantes, todos saben quienes son, nadie los denuncia y no los meten presos, por lo que como dicen en el pago “ajo y agua”. Cuando se discute el tema hacen comparaciones antojadizas con fechas elegidas, dicen que en todos lados está mas violento, y un sin fin de excusas que tienen hartos a todos porque se sabe son falsedades.

Lo que queremos no es un diagnóstico, queremos que la policía y los fiscales se entiendan para que pongan a los delincuentes tras las rejas como debe ser y volver a ser el país que fuimos antes, donde salir a pasear no era un riesgo de vida. No tienen una estrategia que sirva para poner presos a los delincuentes, tampoco tienen una estrategia para quitar las armas que usan los delincuentes, en fin, la estrategia que tienen es meter la cabeza en un agujero como el avestruz y llegar a fin de mes para cobrar el sueldo, el resto que se arreglen.