Einstein, Gates y la rambla

@|Hace más de un siglo que Einstein formuló su teoría sobre la relatividad y así contribuyó al desarrollo de la ciencia en límites que aún nos maravillan.



Por otra parte, otro de los genios que más recientemente revolucionó al mundo con sus invenciones, Bill Gates, pronosticó en 2015, que sería una pandemia y no una guerra la que asolaría a todos los seres humanos.



Nuestro país no tiene científicos tan mundialmente conocidos, pero sí cuenta con calificados cerebros, a los que se ha recurrido en estos últimos tiempos para ayudar a combatir al coronavirus.



El Sr. Presidente de la República ha citado a tres eminentes científicos para que lideren, junto con el Director de Planeamiento y Presupuesto, grupos de connotados expertos en medicina, biología y matemáticas que elaboren diagnósticos sobre la proyectada evolución de la epidemia de acuerdo a los diferentes escenarios que determine el gobierno sobre el retorno de las diferentes actividades económicas.



Otros científicos uruguayos del Instituto Pasteur lograron descifrar el ARN del Covid-19 en los primeros infectados en Uruguay, determinando que el mismo había llegado de España y Canadá a mediados de febrero y que luego había llegado otro desde Australia.



Como es lógico, su importación se hizo a través de vuelos internacionales de largo alcance, con su consiguiente costo. Por lo tanto, las personas contaminadas diseminaron el virus entre sus familiares, amigos y sus zonas de tránsito, antes que se declarara la emergencia sanitaria y así que es en los barrios aledaños a la costa donde más se esparció.



Los especialistas en esta nueva epidemia argumentan que hay un porcentaje no menor de contaminados, que no experimentan ningún síntoma o son afectados levemente, pero que no por ello dejan de ser agentes transmisores.



El fin de semana del 19 de abril, se pudo apreciar por la televisión un gran despliegue de personas en la rambla y parques montevideanos. Se argumentaba que el confinamiento de un mes los hacía salir masivamente a disfrutar del buen clima ambiente. Allí se podía apreciar que las recomendaciones de las autoridades sanitarias de usar tapabocas y de mantener el distanciamiento personal eran ignoradas o violadas alegremente, como si ya se hubiera derrotado a la pandemia.



Ésta es una de las formas más recomendadas por quienes inventaron este virus para hacerlo letal, hacer que personas virósicas lo transmitan a quienes luego terminan en los CTI.



Personalmente creo que si ese va a ser el espíritu a adoptar por parte de quienes están en la mayor zona latente de contagio – porque quienes allí estaban eran vecinos de los alrededores, personas que no eran carentes de información o ignorantes – las proyecciones que se efectúen por parte de estos grupos de científicos deberán hacerse teniendo en cuenta este factor, tan bien descrito por Einstein: “Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro.”