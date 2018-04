@| ¡Enhorabuena! Un plan para aggiornar la educación al siglo 21, a la nueva era, tan cambiante, tan rápida, tan tecnológica.



En donde no solo han cambiado los medios de información, la forma y los contenidos, sino también la forma de pensar, de estudiar, de ver y analizar de las nuevas generaciones.



Donde el nivel de los alumnos y el conocimiento puede y suele ser mayor que el de los mismos profesores, si no están bien informados.

Hoy ellos, los jovencitos, saben gracias a un click de distancia en minisegundos, tal o cuál cosa, desde cómo se escribe una palabra, hasta los datos que necesiten.



Un clásico a rever es el o la profesor/a de Informática, que muchas veces intenta enseñar un método que para los niños ya es obsoleto, lento, etc.

Hoy ellos, los niños dominan más y mejor que quienes van cumpliendo ya años...



En fin, el sistema a aplicar de esta nueva plataforma “Eduy21” ya se los había adelantado en forma sintética quien les escribe en “Ecos” de El País en septiembre del 2017.



Simplemente yo, un ciudadano común, que ha pasado por este sistema educativo, con planes obsoletos, materias inservibles y la posterior deserción, con hoy capacidad analítica, crítica, etc., de tales años.



Habiéndome dado cuenta que en muchas oportunidades, el profesor de turno, no supo sacar lo mejor de mi, cosa que lentamente conseguí a lo largo de los años.



En fin, esperemos que les vaya bien y continúen en forma constante y eterna, como lo es la vida misma.