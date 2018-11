Educando a los niños

@| Buenos días, imaginándome sentada frente a un niño preguntón, de esos que no te la hacen nada fácil con sus preguntas incisivas, a la edad de unos 6 u 8 años que es cuando lo quieren saber todo…



EL: ¿Qué es el racismo?

YO: ¿tú qué ves en esa lámina? (mostrándole el afiche de Fernando Fraga).

EL: Una señora dándole de comer a un bebé.

YO: Bueno, otras personas ven a una negra dándole la teta a un blanco.

YO: “Eso es el racismo, cuando ves la diferencia sos racista.”

EL: ¿Por qué cuando comemos en algún restaurante tenemos que pedir la sal y en casa esta en la mesa ?

YO: Porque hay un señor que nos cuida y no quiere que nos pase nada en nuestra salud y quiere que vivamos muchos años.

EL: ¿Entonces por qué no saca a la gente mala que está en la calle que matan gente todos los días?



¡Y así siguió por muchas horas más…



¡Basta de estupideces, basta de tomarnos el pelo a quienes no tenemos herramientas para poder actuar en contra de todos ustedes!

Hay cerebros superiores que nos duele tanta estupidez humana.