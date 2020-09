¿Educamos o no?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Escribo para transmitir mi total decepción con las autoridades de Enseñanza Primaria. Prometieron mejorar la educación y no han perdido oportunidad de no hacerlo.



Primero fueron dos semanas de vacaciones en julio, apenas retomadas las clases, en condiciones de asistencia mínima para los públicos y sin obligatoriedad.



Supuse que había dos razones para ello: el cansancio de aquellos docentes que habían trabajado a distancia, esforzándose para dar el máximo a sus alumnos (que no fueron todos) y un corte por razones sanitarias.



Luego se anunciaron dos días libres en vacaciones de setiembre. El Día del Maestro es lógico, pero... ¿era necesario dar un Día del Estudiante, con todo el tiempo de clases presenciales que se han perdido?



Luego vino la demora en autorizar el doble horario: más horas perdidas, más complicaciones para los padres que trabajan.



¡Y ahora la frutilla de la torta!



En setiembre anuncian con bombos y platillos que todos los escolares pasan de año.



¿No podían esperar a fin de año para decirlo? Así por lo menos, ellos se esforzaban por estudiar y aprender en este mínimo tiempo que nos queda para hacer algo positivo. Me da mucha pena, ¡creí que iba a haber un cambio real!



Lo que está pasando me recuerda las célebres y mentirosas palabras de nuestro, gracias a Dios, ex presidente: “Educación, educación, educación”.



¿Vamos a seguir nivelando para abajo? Y lo peor es que todo lo demás lo están haciendo tan bien. ¿No podrían hacer lo mismo con la Educación?