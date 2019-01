La educación en Uruguay

@|Uruguay late al ritmo discursivo de la inteligencia artificial, la robótica, las nuevas formas de empleo, la nueva realidad tecnológica que nos abruma por momentos, en otros casos nos llena de logros, algunos muy cuestionables, y tenemos un mal mayor que es la necesidad obsesiva por aparecer primeros en muchos rankings vinculados a estas cuestiones. Rankings que de vez en cuando me encargo de mostrar los entretelones para que sepamos que somos buenos, pero otras veces no tanto y que muchos rankings deben tomarse con pinzas.



A todo esto hay algo que sigue ausente de esta tendencia autocomplaciente, muchas veces de la mano de la política en la imperiosa necesidad de agradar al votante del 2019.



Lo que está ausente es la educación, la preparación de las generaciones futuras. Una educación en picada, en declive lento pero indetenible por el momento.



Educación donde nos vanagloriamos de batir récords de inscripción año a año, es decir la matriculación, pero nada se dice de la tasa de deserción y egresados. Es como hablar de detenidos pero no hablar de condenados, otro punto manejado muy convenientemente, la seguridad.

El 65% de los niños que ingresan hoy a Primaria, egresarán al mercado laboral en un trabajo que aún no existe.



Es difícil plantearnos un Uruguay en el 2020, embebido en la incorporación de inteligencia artificial, en empresas plenas de automatismos, si no estamos preocupados por la formación de la generación que deberá hacer frente a ese desafío.



Todos conocemos iniciativas, proyectos o programas donde se está trabajando con inteligencia artificial; todos sabemos que en los laboratorios de las facultades de Ingeniería de varias universidades se trabaja en ello. Pero nada de esto ha permeado los programas de estudio.



En algunos casos tímidos y marginales menciones en los currículos, en la mayoría de los casos, ausente por completo. Pero claro, en televisión salen las noticias de laboratorios de robótica, pero, ¿cuántos ciudadanos los ven en sus barrios o ciudades? Claro que no, porque son mínimos, pocos, escasos, no cambian la educación en sus raíces, son lindas experiencias y vidrieras para algunos futuros políticos o caza cargos.



Ahora bien, es difícil plantearnos la educación de futuro hacia la inteligencia artificial, si aún seguimos enseñando que usamos el 10% de nuestro cerebro y no que se sabe que utilizamos todo el cerebro; enseñamos que la lengua está dividida para detectar sabores, cuando es sabido que toda la lengua detecta todos los sabores. Burradas como que los camellos llevan agua en sus jorobas, cuando es grasa. Que un rinoceronte tiene un cuerno (hueso) cuando en realidad es pelo endurecido. En Secundaria se usan tablas periódicas de 117 o 118 elementos y no de 120. Dicen muchos educadores a nuestros hijos que tenemos 5 sentidos, la ciencia nos dice que podemos tener hasta 20. Seguimos enseñando 3 estados de la materia y no los 5 que tiene. Que Colón demostró que la Tierra era redonda, ya se sabía, incluso Piris Reis, Zheng He, Ibn ben Zara ya había recorrido gran parte del mundo antes que Colón. Repetimos que las pirámides la construyeron esclavos, cuando en realidad fueron hombres libres. En nuestras aulas se sigue enseñando que la gravedad atrae, cuando en realidad presiona o que la fotosíntesis es exclusiva de las plantas, cuando hay insectos que realizan fotosíntesis también.



Así no veo cómo podemos preparar las nuevas generaciones para un Uruguay 2020, sino es que tomamos medidas muy serias y de raíz, porque más que ADN, la educación necesita ser refundada.