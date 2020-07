Educación Primaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Como ha trascendido, son muchos los niños que en los contextos vulnerables han abandonado la escuela y no van a volver.



Trabajo en una ONG y el pretexto es que los padres no pueden conseguirles los útiles para asistir.



Es urgente que se haga la aclaración a través de los medios, de que este requisito no es necesario y que se los van a proporcionar en la misma escuela.