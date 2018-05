Educación de un país

@| Con el tema de la inseguridad, me gustaría hacer un cambio de enfoque y no hablar de estadísticas ni de echarle la culpa al otro, porque si hacemos eso nos quedamos tranquilos y todo sigue igual.



Creo que es muy importante dejar de atacar al Ministro del Interior porque no tiene ningún sentido enfocarse en un culpable de todo. Sabemos que la violencia se produce por múltiples causales, no es la culpa de una persona...

Creo que es importante que se trabaje con un equipo interdisciplinario para trabajar en conjunto y no para repartir las culpas.



La educación es el pilar fundamental de los cimientos con que se construye un país de primera. Sin la misma, es inútil tratar de encontrar delincuentes, que actúe la justicia, que tengan mayores penas y luego se rehabiliten. Creo que van a seguir formándose y reproduciéndose los delincuentes porque no cambia nada: cuando van a la cárcel unos, afuera comienzan otros que son aprendices y se fortalecen... El alumno supera al maestro.



Por supuesto que la policía tiene que actuar y reprimir pero es importante que se conecten todos los actores políticos y sociales.



Es importante la función del Ministerio de Desarrollo Social tratando de asistir y enseñar a los más pobres buenas costumbres. Asimismo si encuentra que hay enfermos, los traslade a lugares adecuados como el caso de personas adictas a drogas y alcohol...



El Ministerio de Educación podría incluir en sus programas asignaturas como Valores de los Seres Humanos, tales como Respeto, Tolerancia, Honestidad, Afecto, Buenas Costumbres y que los alumnos estudien y practiquen los mismos.



No menos importantes son los Femicidios. Los hombres deberían de tratar esas conductas violentas y las mujeres saber que no deben permitir ni gritos ni insultos, ya que empiezan con agresión verbal y finalizan con agresión física y con dar muerte como lo más normal... ¡Estos temas son de educación!



¿O piensan que los policías van a educar? ¿O que el Ministro del Interior tiene la varita mágica para saber al instante en qué lugar y a qué hora se va a cometer una rapiña o femicidio o acto violento?



Es importante contar con una justicia ágil y que se le pueda proporcionar elementos de prueba suficientes para poder actuar en forma rápida y no dejar libre a una persona por falta de pruebas...



Con todo este accionar, trabajando en conjunto y no buscando culpables sino dando soluciones es que se va a alcanzar una sociedad más justa, solidaria y por sobre todo poder vivir en paz...