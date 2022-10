Educación: ¡ojo, la taba se está dando vuelta!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Leyendo el excelente editorial del Sr. Jorge Grünberg del domingo 9 de octubre próximo pasado, titulado “La educación polarizada”, me permito solamente tomar textual parte del último párrafo (aconsejo leer el editorial en su totalidad, sobre todo a los docentes verdaderamente comprometidos con su profesión).



“… la sociedad civil debe hacer sentir su voz y dejar en claro su voluntad de ofrecer a sus hijos la oportunidad de prepararse para una sociedad en la cual el conocimiento es la llave para una vida digna y próspera”.



¿Por qué he elegido este extracto? Porque como ya he escrito en otras oportunidades, es la hora de los padres. No deben permitir que por un puñado de docentes (¿?) que quieren hacer política desde las aulas, sus hijos se pierdan la oportunidad de formarse para ir a más y conseguir “la llave para una vida digna y próspera”.



Envíenlos a los centros educativos, que como ya han dicho las autoridades, están abiertos para estudiantes y docentes; acompáñenlos si es necesario; ayúdenlos a comprender que ese y sólo ese es el camino que hará la diferencia. Diferencia que ha hecho el mundo, como lo señala el Sr. Grünberg citando países, hoy ejemplos, porque supieron anteponer los intereses del estudiantado a las motivaciones políticas, dejadas de lado en esta materia, para conseguir ese fin superior que se llama futuro, en pro de generar cohesión social y unidad en los esfuerzos de mejora (Finlandia, Corea del Sur, Singapur).



He titulado mi carta con un ¡ojo, la taba se está dando vuelta! ¿Por qué?

Pues porque los padres de los estudiantes ya están hartos, ven con desesperanza que sus hijos pasan un día y otro también “haciendo esquina” con todos los peligros que esto puede provocar y sin tener alternativas válidas para ofrecerles. Rehenes, esos padres, de tener que salir a trabajar y sin vislumbrar horizonte de soluciones a futuro.



Me llama poderosamente la atención que este puñado de personas, llamadas “docentes”, no se den cuenta que la taba está girando y que, cuando de votar se trate, difícilmente conseguirán convencer a quienes ven día a día peligrar el devenir de sus hijos.



Si se niegan a todo, si ponen y ponen trabas a todo lo que se propone, si continúan en esa actitud negacionista (remitiéndome nuevamente al editorial citado, convirtiendo este proceso necesario en una pulseada entre cambiófobos que celebran toda vez que se bloqueó un cambio y cambiófilos que buscan los cambios sin lograr que cooperen y o propongan los otros grupos involucrados en el proceso educativo), poco o nada más que pérdida de tiempo y esfuerzo podemos augurar.



La sociedad civil toda, junta y unida, debe levantarse para impedir estos atropellos. Adelante, padres, contarán con el apoyo de toda la ciudadanía que busca otro destino para sus educandos.