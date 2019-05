Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|No se puede creer que el foco en la educación de este país sea el si pasan o no de año.



¿Qué pasa?, ¿quieren llegar nuevamente a las pruebas Pisa o a algún otro nivel internacional?



No se están dando cuenta que el problema de hoy día, y de hace ya años, es la base, la educación misma. Hay que atacar el problema, no pasarlo por alto...



Los niños no son más o menos inteligentes, los niños siempre son iguales, con pocas diferencias. El problema pasa por los docentes si no están aggiornados.



La vida misma ha cambiado, la tecnología, la atención o no de los alumnos al docente; la atención que el docente se gane de ellos de acuerdo a la forma de presentarse y enseñar un tema.



Seguimos con profesores con formación en la materia, pero que no se actualizan en cómo transmitirla.



Hay que saber enseñar, no sólo saber del tema en sí. No se está llegando a ellos.



Seguimos con fallas en Matemática. Ninguno entiende nada...



Muchos no logran entender los textos. ¿Son torpes o no se está haciendo hincapié en la lectura desde los primeros años de la escuela?



Vamos, el porcentaje de torpes debe ser de menos del cinco por ciento, el resto es por falta de exigencia de parte de todos los que enseñan, desde los primeros años.



Si no se sabe enseñar de nada sirve escribir mil veces una ecuación en el pizarrón.



Si se encarara el problema de base, no habría que dejar pasar a nadie porque sí, pasarían de año sin problemas.



Hay que ser humildes, menos vanidosos, hay que entender que la culpa es de cómo se enseña, y no que todos los niños son torpes.



¡Si no tomamos el problema en serio, esto seguirá de mal en peor!