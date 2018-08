@|Indudablemente, la Ministra de Educación responde con una mirada política.



Cualquiera que viva en este hermoso país, se topa diariamente, en todos los ámbitos y lugares, con una gran masa de población joven y adolescente, que parecen haber venido de algún país desconocido, perdido en la selva.

El idioma con el que se comunican ya no es una forma vulgar, ni ligeramente desvirtuada, sino una atrocidad a la lengua, a la cultura, a la esencia de una nación.



Si a ello le agregamos la forma de actuar, de convivir, de comportarse en una sociedad, llegamos a la conclusión ya sabida de que vamos de mal en peor...



Claro, una conclusión a la que ha llegado la gente que viene de otras épocas, de otros momentos, con otro tipo de gobiernos.



Estos gobiernos de falsa izquierda, de ideales, no ha sabido sobrellevar ni mantener la cultura y la educación que han heredado.



Ejemplos desde el mismo sillón de presidencia, dirigiéndose a la sociedad toda, con frases como “no sea un chorizo”, “pa ya”, “pa ca”, “usted es un boniato”, etc....



Las pruebas PISA, las denuncias desde las Universidades y las pruebas que uno mismo hace sin quererlo, en la convivencia misma del diario vivir, nos muestran que esta generación está perdida.



Desde no saber interpretar un texto estando en facultad, hasta no poder resolver una simple ecuación, son algunos ejemplos que nos hacen visualizar el futuro.



A casi ninguno de estos jóvenes les interesa nada, la cultura general ya no tiene sentido, su imagen tampoco, su falta de interés, la falta de cultura laboral, cumplir horarios, tener respeto a un mayor, a un profesor o maestra, padres, etc.



Además de todo lo perdido en materia económica, negocios mal hechos, etc., debemos agregar el deterioro cultural de un país que gozaba siempre de una buena imagen a nivel regional y global.



El que no vea esta realidad, indudablemente es porque no quiere, o no le conviene.