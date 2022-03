Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Entre todos los desafíos que tiene por delante este gobierno de coalición es la educación, quizás, el de mayor importancia para el futuro del país.



La educación es “el capital de los pobres”; es la llave que le puede abrir las puertas de un futuro digno, que le permita a quien ha nacido en los estratos sociales menos favorecidos, alcanzar objetivos ambicionados, sólo con la ayuda de su intelecto, trabajado, desarrollado y puesto a funcionar por una formación educativa de verdadero buen nivel.



Personalmente, inicié la etapa escolar en el año 1945. Íbamos a la escuela con alegría, sin remilgos, con interés por aprender sin dejar de disfrutar los recreos y los amigos.



No había televisión, no existía el play station, no había celulares. Eso sí había libros, para colorear, de aventuras, revistas de comics y “El Tesoro de la Juventud”. Entonces, cuando la madre no podía llevarnos al parque o los juegos callejeros terminaban, había tiempo para leer. ¡Cuánto nos han dado de cultura general los 20 tomos de esa fantástica enciclopedia sobre todos los temas que integran la “Historia de la Humanidad”!



Pero la vida cambió y llegaron la televisión, las computadoras, el Nintendo y los celulares y fueron atrapando, lenta pero sin descanso, a la juventud primero, y a la niñez después.



Hoy un niño de 6 años tiene su celular y su “playstick”, pero esa tenencia les roba la atención hacia lo que una Educación formal necesitaría…



Hoy no está más “El Tesoro de la Juventud”, o los libros de Dickens, pero hay factores no previstos que han llegado para colaborar en el deterioro: el resquebrajamiento social, el brote de cientos de asentamientos con condiciones de vida altamente carenciada, el abusivo, malentendido “gremialismo” y con él la mal encarada, viciada de rencor social y propiciada por ideologías foráneas “lucha de clases”.



El Modernismo trajo beneficios, pero degradó valores: la convivencia de niños de todas las clases sociales en la escuela pública, el de la sencilla maestra de mi infancia que dedicaba su vida con altruismo, a educar, traspasando sanos conocimientos, con humildad y cariño a sus niños en su etapa escolar y el de las madres que vivían para sus hijos y su hogar.



Valores y factores que fueron cambiando para peor, afectando profundamente la vida social, por ende la educación; la mejor herramienta que tiene una persona para lograr sus más ansiadas metas y la única manera para que un niño que nació en un hogar desfavorecido, alcance con dignidad, el mismo horizonte que otro de diferente hogar.



Las autoridades políticas deberán, por tanto, realizar un esfuerzo ciclópeo para intentar eliminar iniquidades que lastiman. Modernizar la educación adaptando al mundo actual la currícula y los educadores; preparando calificadamente a estos al ritmo vertiginoso de este presente. Superar los caprichos ideológicos de los sindicalistas y limitar prebendas y beneficios inmerecidos que distorsionan el clima necesario para ofrecer a todos los niños uruguayos por igual. La oportunidad que brinda una “Buena Educación” para, de esta forma, eliminar gran parte de las enormes diferencias sociales que muestra el mundo actual.