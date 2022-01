Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy, el Uruguay enfrenta una coyuntura social soslayada, salida de cauce con trascendencia nacional: la educación.



Ya “El Patriarca” sentenció: “Sean los orientales tan ilustrados como valientes”. Dictamen sobre un pilar carcomido por su politización y consecuente decadencia; un bien no transable de la nación. No cabe duda alguna, ante las evidencias, sin caer en la demagogia; cuya magnitud, curiosamente, no quiere ser reconocida por ciertos grupos en su real valor y consecuencias, por conveniencia partidaria.



Una crisis desatada ante un mundo globalizado que ha incrementado exponencialmente el talento, lo que impone la imposibilidad de negar su prioridad nacional. En la búsqueda de un cambio para el intelecto sumido en el rezago, sin contar las generaciones ya perdidas, por tanto, no se espera más que instrucción.



El pueblo, sin grietas, ha de comprender el compromiso ineludible a este desafío, sin dilaciones ni subterfugios. Solo batallando en cómo resurgir a este brete a la ignorancia y estancamiento quienes azotan sin esperanzas, hasta hoy.



Aquellos que no alientan la urgencia del cambio, ya priorizado por Artigas, no obran a favor del bien patrio, renegando de su ser uruguayo, actitud antagónica a la convivencia nacional. No debiendo entorpecer la titánica labor a enfrentar ante la magnitud del daño infligido. Siendo requisito indispensable la sabiduría y dedicación a fin de formar a las personas para esta realidad como país libre e independiente. Aplicándolas a las generaciones sedientas de conocimientos, quienes podrán pensar y decidir por sí mismas; lo cual implica largo tiempo, a fin de actualizar el intelecto y dar libertad a la mente. Contando el país con hombres y mujeres capaces para llevarlo adelante. Debiéndose quitar los escollos existentes y los que se pretendan crear, allanando el camino para esta prioridad, la educación.



Uruguay va a crecer gracias a su gente trabajadora, involucrada en el porvenir.