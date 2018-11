Economía en Uruguay

@| El pdo. Domingo (28/Oct) El País publicó un reportaje al Decano de la FCEA Jorge Xavier, experimentado académico y con amplio conocimiento del sistema bancario. El Contador, que a través de sus dichos podemos suponer que es un fuerte operador y defensor del manejo económico que el actual gobierno ha realizado en los últimos 13 años, nos sorprende con algunos afirmaciones y vaticinios que son difíciles de clasificar por lo alejados de la realidad que se encuentran. “… El uso del débito se multiplicó por 14 desde que se aprobó la normativa…”, obviando decir que esto es así porque es obligatorio, no tenemos alternativa. “… Dentro de cinco años no existirá el dinero físico…”, esto demuestra una ignorancia supina de lo que significa la economía informal en nuestro país, la región y el mundo. Un gran porcentaje de la población vive de pequeñas transacciones, tanto por venta de productos o prestación de servicios puntuales. Será interesante ver dentro de cinco años a alguien comprando tortas fritas en la rambla con su tarjeta de débito o dándole una propina a través de una transferencia bancaria a un limpiavidrios, sin hablar de los miles de terminales Pos que tendrán los puesteros de la feria de Piedras Blancas.



Luego al ser consultado por la situación de nuestro vecino país dice: “… Sería atrevido si opinara de Argentina..” y a continuación nos dice que el problema es el pase de facturas políticas permanentes y otras apreciaciones, aplicando el “como te digo una cosa te digo la otra”.



Al ser preguntado ¿por qué Uruguay es un país caro?, muy suelto de cuerpo contesta: “¿comparado con quién? Contador, comparado con todos los países de la región y la mayoría del mundo. Las prestaciones de salud y enseñanza pública, que según él explican lo caro de nuestro país, en primer lugar no las paga el Estado como menciona la pagamos todos los uruguayos, no es un dádiva estatal. Luego, en la que yo llamaría la frase mas alejada de la realidad de toda la entrevista nos dice: “… Si queremos tener un país mas barato, eso implica menor remuneración...”, increíble viniendo de un economista con formación y experiencia. Y la mejora de la competitividad, la eficiencia, la inversión, el ordenamiento del gasto público, la calificación de la mano de obra, el combate a la evasión, las pérdidas millonarias en proyectos estatales, el costo de los combustibles y las tarifas públicas, el incremento de los funcionarios públicos, la quiebra contable de ANCAP, etc., no son los responsables de vivir en un país caro. Nuevamente, increíble.

Me gustaría hacerle una pregunta al señor Decano, que sea extensiva a todos los que en forma incondicional defienden, sin excepción ni cuestionamiento, a todo lo actuado por la izquierda, que hubiera pasado si un gobierno de otro color y orientación política hubiera impuesto la bancarización obligatoria pasando todos los uruguayos a ser rehenes de los Bancos y pagar (porque no es gratis, lo sabía ¿no?) servicios por los que no nos preguntaron si queremos o necesitamos. De nacionalizar la banca pasamos a darles un negocio brillante (o quizás me perdí y los bancos han puesto el grito en el cielo y se han negado a cobrar comisiones hasta por la compra de pan y un litro de leche). Con la excusa de que se lava dinero en Uruguay, que seguramente se hace y quizás exagerando sean unas mil personas, tres millones pasamos a ser clientes aportantes de los bancos.



Como hubieran reaccionado los partidos de izquierda y en forma principal en PIT-CNT. Y me quieren hacer creer que no fue a favor del sistema financiero-bancario, por favor. Si siempre estamos rodeados de compañeros ideológicamente convencidos y nos retroalimentamos en esa burbuja, difícilmente veremos la realidad.