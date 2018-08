Economía y mercados

Desde el llano



@| ¿Quiénes formularon la doctrina económica (o sea doctrina polítitica) enseñada sin que le pese a la izquierda en nuestras propias facultades, que catequizó a Astori, Bensión, Alfie y tantos otros? Todos aplicaron hasta hoy la misma receta no obstante pertenecer a diferentes partidos políticos.

La actuación económica del Frente Amplio tiene 2 únicos y excluyentes items que han sido: 1)- el manejo de un dólar lo más barato posible con el cuento de controlar la inflación; y 2)- el aumento y la creación sustantiva de nuevos impuestos de cuyos recursos generados no se sabe en gran parte su destino final. Esto último está demostrado por los “drenajes” sufridos en Ancap, Asse, y tantas otras siglas vacías, además de la creación con motivo funcional desconocido de 70.000 nuevos cargos públicos etc., cifra que sigue en aumento insólitamente.



La gran verdad es que el atraso cambiario es fabricado para favorecer la Balanza Comercial y la Cuenta Corriente de los países que inventaron su propio gran beneficio a través de la doctrina económica que imponen en nuestra educación terciaria (también en casi todo el mundo) y es aprendida por nuestros economistas. A estos no les importa que la digitación bancocentralista del tipo de cambio nos esté llevando a un endeudamiento cada vez mayor del país, y no tienen prurito en decir que apuntalan al dólar para que no baje, pero nunca dicen cuando y cuantos dólares venden para que no suba.



Deberían demostrar además qué cálculo hacen para llegar a la cifra de inflación que publican. Hace poco más de 5 años vine desde el interior a vivir en Montevideo. En ese entonces, un surtido en el supermercado me costaba entre $800 y $1.000. Hoy los mismos artículos me cuestan entre $7.000 y $8.000. ¿Corresponden estas cifras con la de inflación publicada? Esta interrogante pone en tela de juicio todas las cifras estadísticas y económicas en todos los temas publicitados por el gobierno.



Siempre preocupado por el histórico manejo desleal del precio del ganado pagado al productor, el 14/marzo/2017 escribí (Política, campo e industria) hace más de 1 año, expresando en esta página mis grandes dudas fundadas sobre si es verdadero el precio internacional de la carne informado por INAC sobre los negocios de exportación. (¿Dumping al revés?) La cuestión actual es: ¿Será tan fiable la información que aporta Inac como la cifra oficial de inflación y el valor del dólar, todo inserto en un libre mercado que no existe? El libre mercado no existe en ningún país del mundo. En Uruguay: ¿Cuál es el mercado libre de la carne, la leche, el dólar, los intereses y… la “inclusión financiera”? En el planeta: ¿ Cual es el mercado libre de los países que subsidian todo y nos prohiben hacer lo mismo? Además, ¿por qué a los países que se administran eficientemente y viven casi sin impuestos los ponen en la lista negra como “Paraísos Fiscales? Al Septentrión sólo le sirven los parias como nosotros. ¿Por qué será?

Y una última pregunta: ¿El Dr. Tabaré Vázquez todavía es asesor del Banco Mundial? Porque durante el gobierno de Mujica fue nombrado por dicha multinacional en tal carácter aunque no sé en que materia ni bajo que salario. Es mi gran curiosidad saber la respuesta. Porque además se han adosado a dicha entidad “financiera” desde hace algo menos de 4 lustros las inefables “Calificadoras de Riesgo” esgrimiendo una herramienta extorsiva llamada “Grado Inversor”.