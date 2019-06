Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Uno de nuestros problemas en la economía es, indudablemente, la situación de nuestro vecino Argentina.



Se viene allí el cambio de gobierno y como se ve en las noticias, la pelea electoral de la continuidad de Macri con la posible vuelta de la Sra. de Kirchner sería realmente muy ajustada.



El desempeño del actual no ha sido lo esperado, todas sus predicciones fueron erróneas. Subió la inflación, bajó el poder adquisitivo, han cerrado miles de empresas, y el pueblo parece estar otra vez cansado y sin trabajo, con millones de pobres y una deuda para el próximo líder.



Nosotros frente a esta posible situación tendríamos que ir pensando qué sucedería si ganase la fórmula en la que se esconde nuevamente el partido Kirchnerista.



Ya lo vivimos, varias empresas que no pudieron exportar (recuerdo Motociclo y sus bicicletas); cierre de fronteras en materia de importación; problemas para sus ciudadanos en cuanto a hacerse de dólares; falta de presencia de turismo argentino, otrora y siempre fuente principal de ingreso económico a nuestro país.



En fin, siempre es bueno adelantarse a los cambios e ir pensando estrategias para no volver a depender siempre de los de afuera.