Ecoincordio en Carrasco Norte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|En el año 2017, el ex Intendente Martínez aprobó una resolución para autorizar la instalación de un “Centro de Gestión de Residuos Voluminosos de la División Limpieza en el Municipio E”, (sic) ubicado en Carrasco Norte (res 5834/17); concretamente en Camino Carrasco esquina Avda. María Luisa Saldún de Rodríguez.



El punto elegido es un espacio común que carece de número de padrón (no está siquiera delimitado). A los pocos días, se nos convoca a los vecinos a una presentación de un vistoso power-point que no era otra cosa que un finito barniz camuflando un basural. Tan contundente fue el rechazo y –justo es decir- que hasta la propia Intendencia, en algún pasaje de este periplo, entendió que no era razonable instalar este punto de acopio de residuos en este lugar.



Al siguiente año, en el 2018, el ex Intendente Martínez revoca la resolución citada quedando entonces sin efecto la autorización municipal para avanzar con el “Centro de Gestión de Residuos Voluminosos de la División Limpieza en el Municipio E”; de manera que no se instalaría en este lugar.



Un alivio para los que vivimos cerca, para los que apuestan al desarrollo inmobiliario, para los que instalan importantes comercios y para los centros de enseñanza.



Ahora vienen por el eco-relanzamiento. El “Centro de Gestión de Residuos Voluminosos en el Municipio E” lleva por nombre “ecocentro”, aunque también lo floretean aludiéndolo como ecopunto, ecoparque, eco etcétera.



Está tan pero tan bastardeado el recurso de mechar el prefijo “eco” como escudo de pureza medioambiental a todo lo que venga, que ya saturó.



Fuimos (los vecinos) eludidos a la invitación del pseudo lanzamiento en la IMM. La invitación dice “El Departamento de Desarrollo Ambiental tiene el agrado de Invitarle a la presentación del proyecto de recuperación de espacio público ubicado en Camino Carrasco y Av. Dra. María Luisa Saldún de Rodríguez, donde se construirá un Ecocentro” (sic). Por suerte algunos nos enteramos y se logró ir (fue entre semana a las 10:00). Un lanzamiento con gusto a poco, no resistió simples repreguntas de los vecinos. “No habrá podas”, decían las autoridades, “pero sin embargo el pliego las incluye”, se alegó por parte de los vecinos -(aparte el pliego también menciona residuos peligrosos a ser tratados),- “ta, entonces lo de las podas lo sacamos”, devolvían con una lastimosa solidez los convocantes.



Aludiendo que la sala donde se llevó a cabo la presentación estaba reservada para otro evento, se dio por terminada la reunión intempestivamente.



Tienta explayarme acerca del fracaso implacable por parte de la IMM en todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos, pero debo ser escueto.

Espontáneamente, vecinos, casas de familia, comercios, centros de enseñanza, etc. percatamos de la muy peligrosa prueba a que seríamos sometidos. Una –muy difícil de entender- fijación tiene la actual administración de instalar el citado incordio en este punto. No se recibe al Alcalde del Municipio E (que dicho sea de paso se volvió a votar por mayoría la negativa de la ubicación del Centro de Gestión de Residuos Voluminosos en este punto). La Administración Central hace oídos sordos a los reclamos, al diálogo, todo carente de precisión, transparencia y frontalidad. Nos explica gente allegada que se debe echarle mano al Fondo Capital cuanto antes, sino prescribe. Si es así, tiene sentido tanta improvisación e inconsciencia.



En el informativo vimos al Intendente Di Candia hablando de la valorización inmobiliaria que supone instalar el “coso” éste en el punto aludido; que los vecinos tenemos que estar agradecidos. No hay derecho.