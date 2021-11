"Vamos a echar a Lacalle Pou"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Con lo del título se despachó el dirigente argentino en el Congreso del PIT - CNT - FA; un atrevido de aquellos (como decía el ex presidente Batlle, son del primero al último).



Desde luego, como ellos están acostumbrados a echar presidentes antes de los actos eleccionarios, pensó que acá podía pasar lo mismo, pero se equivocó feo, compañero.



Para los sindicalistas y dirigentes del FA, que dicen muy sueltos de cuerpo que el tratamiento de la LUC tiene poca calidad democrática; les digo que esto del Congreso sí tiene casi nada de calidad democrática. Hay gente que tiene impregnado en el alma, el totalitarismo.



Por otro lado, si han dicho que Alberto Fernández es un político clase A; si querían la cuarentena obligatoria como en Argentina; si querían las vacunas rusas como en Argentina; si trajeron a un publicista argentino para la propaganda contra la LUC que no conoce nada del asunto; si traen dirigentes como este ciudadano de la CTA de Buenos Aires, que tampoco sabe nada del asunto; y, para colmo, acaban de elegir como presidente del Pit Cnt a un dirigente comunista y que apoya a Maduro; con estos personajes: ¿qué futuro le espera al Uruguay?



Pero lo más grave y peligroso de las palabras de este dirigente argentino, es que fue aplaudido por casi todos los espectadores del acto. Esto confirma lo que he dicho siempre sobre la izquierda y la derecha, que no existen, lo que sí hay son espíritus totalitarios.



Y existimos los espíritus liberales, que somos los que amamos la Libertad.

¡Ese es el espíritu del gobierno, el de la Libertad!