Durmiendo con el enemigo

@|Esto que sucedió con el Sr. General del Tribunal de Honor, es para no creer, pero a su vez, tiene que servir para que los uruguayos despierten de una vez.



Durante 15 años, el F.A. ha sido un gran vendedor de humo. Esta es una prueba más.



Brillante el Sr. Ministro de Defensa haciendo honor a sus mayores, Defensores de las Leyes y la Constitución.



Acá pasan dos cosas: o fueron ineptos o fueron cómplices de la impunidad; no caben medias tintas.



Durante años hicieron negocio con los derechos humanos; ¿o acaso el Dr. Vázquez, el Sr. Mujica y Fernández Huidobro ignoraban esto?



Evidentemente esto huele mal.



Eran los rectores de la moral pública y la honestidad; no quiero aburrirlos con Ancap, Regasificadora, Fondes, Pluna y muchos casos que sería largo enumerar.



Durante años se manifestaron progresistas y hay, al día de hoy, casi 4 veces más asentamientos. Eso quiere decir que hay más pobres, ¿o me equivoco?



No hablemos de la seguridad y la educación que estaban por el suelo.



El F.A. se pasó 15 años posando para la foto. Las necesidades del país poco le importaron, y ahora que tenemos un gobierno en serio, se descubre que tampoco les importó la defensa de los derechos humanos. Quiero ver a los acérrimos defensores de los derechos humanos, qué dirán ahora.



¡Despierten uruguayos!



Que no se les olvide todo esto al momento de decidir el futuro de la República.