En la dulce espera

@|Cuando la participación público privado debería ser un mero trámite, se ve, que no es así.



La nueva ley de contratos entre públicos y privados está soñada para lograr el desarrollo de infraestructuras encargando a un privado la línea que va desde el diseño, la financiación y la operación de la propia obra. Es una pequeña modificación al proceso de concesiones existentes, ya que la norma proviene de 1976, aunque las concesiones de obra pública en nuestro país, nacen en la segunda mitad del siglo XIX, en dónde se señalan las infraestructuras del ferrocarril, tranvías, agua potable, explotación de red de saneamiento en Montevideo, y hasta una parte de energía eléctrica. El nuevo instrumento genera una perspectiva de crecimiento fundado en la idea de cómo se sustenta. El desarrollo de infraestructuras, que no son solo es para los que opinan en carreteras, porque, cuando se habla de infraestructuras se piensa en carreteras, y no es así.



Si no tenemos carreteras no crecemos, pero tampoco crecemos si no solucionamos locales educativos, si no tenemos centros de salud y si no contamos con el funcionamiento público.



Ha dicho el Profesor Apesteguía, que la participación público privada puede solucionar que una escuela pública esté en condiciones de ser operativa, pero la operación la debe dar el sistema educativo.



La participación público privada es aplicable a todas las administraciones públicas, según lo establece la propia ley, y eso incluye desde el máximo órgano de contralor del Estado hasta los gobiernos departamentales, pasando por las empresas públicas, la administración central en fin.



La participación público privada implica un sistema que debe ser utilizado cuando se puede demostrar que de esta manera se obtiene el mayor valor por el dinero invertido. Es una alternativa de contratación que solamente puede ser usada en base a esa demostración. Lo que se busca con los contratos de esta índole, es el mejor aprovechamiento de los recursos públicos, poniendo sobre la carga del empresario, el diseño y la instrumentación de la obra proyectada. Con este instrumento se le dice directamente al privado que se haga cargo del diseño, del mantenimiento, de la operación y del financiamiento, y se le pagará de acuerdo a la disponibilidad o del acuerdo que se formule.



Hace unos 18 meses, mantuve una charla, muy interesante con un empresario local, en el rubro de ferretería en que el mismo me contactó con un “emprendedor” privado. El encuentro se realizó en Minas, logrando conformar la idea de presentar un Pre Proyecto de Ejecución de un Edificio para el ente estatal UTE, conjuntamente con la construcción de cincuenta apartamentos en una inversión aproximada de unos ocho millones de dólares americanos.



Predio perteneciente a UTE, transformarlo en un gran edificio, ubicado en José Enrique Rodó esquina Franklin Roosevelt, en ciudad de Minas, en que se le entregaría a dicha empresa estatal un local acorde a la realidad actual de infraestructura y sobre el mismo un edificio con 50 apartamentos de avanzada.



Luego de conformar una entrevista personal con el Director de UTE Profesor José Amy, en la que se concretó, con la formación de una solicitud y expediente dentro del organismo energético, aún no hemos tenido respuesta por parte de la empresa estatal.