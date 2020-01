Dueños del mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Punta del Este es un patrimonio de todos los uruguayos, por tal, debemos cuidarlo como a todo nuestro país, desde todo punto de vista: naturaleza, sociedad, seguridad, etc., viviéndola y disfrutándola con orden y respeto, por nosotros mismos y con exigencia de rigor para quienes vienen de afuera.



No podemos dejar que se genere mala imagen, se deteriore o se desprecien nuestros bienes y valores, sea cual fuere.



Sin embargo, a todas las diversas autoridades involucradas, parece que en este verano se les están yendo las cosas de la mano, nos están literalmente desprestigiando, haciendo de este punto lo que quieren, como si fuera de ellos, con malas imágenes o destruyendo lo que se les pase por el camino.

Hinchas de fútbol extranjeros han hecho de las suyas, en el estadio, en la calle, en los negocios, y en las playas.



Extranjeros también y de apellidos famosos, en la zona de La Barra, se han portado como salvajes, en incidentes en boliches y en las calles vecinas del lugar.



La frutilla del postre se dio con ese helicóptero, volando por donde quiere, haciendo lo que quiere, en una acción que no debe tener disculpa alguna, por el contrario, la pena más dura y no económica, pues hasta se dieron la libertad de filmarlo y levantarlo en redes para que se vea en el mundo entero y hasta nuestros niños.



Pareciera que ya Punta del Este es tierra de nadie, mejor dicho, pareciera que por tener nivel económico, sólo económico, ciertas personas pueden hacer lo que quieren como si fuesen los reyes de la mafia, que dominan un país.



Castiguemos de la forma más dura a esta gente, y demostrémosle entonces, que son extranjeros, y que aunque por un par de meses sean mayoría, este balneario es uruguayo y nosotros somos los que establecemos las reglas y leyes. ¡Que no se confundan!