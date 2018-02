@| Después de casi un año de anuncios, empezaron a concretarse los ajustes de los sueldos de los directores de empresas subsidiarias de ANCAP. La que llamó más la atención de la opinión pública fue la del gerente general de DUCSA. Vale decir que no me quedó claro si renunció o se despidió al mismo al no lograr llegar a un acuerdo entre la baja salarial que se le pretendía hacer y la indemnización que pretendía el jerarca por dicha reducción en sus ingresos. Solo hay que esperar que todo se haya realizado conforme a la ley y no haya quedado ningún “flanco” descubierto que el día de mañana terminemos pagándolas todos nosotros.