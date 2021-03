Dualidad frenteamplista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El viernes pasado hubo un procedimiento policial registrado en video que presenta a "prima facie" visos de irregularidad y que está siendo investigado por el Ministerio del Interior.



Seguramente en cuestión de horas se estudiarán las acciones emprendidas por los agentes y el motivo que dio lugar a ese procedimiento, cosa que el video no muestra.



De inmediato, varios senadores frenteamplistas se dispusieron a criticar esas acciones, calificándolas de "abuso policial". Si lo hubo o no lo hubo, lo determinarán las investigaciones del Ministerio en cuestión y se actuará en consecuencia.



Pero lo que es digno de tomar en consideración por la ciudadanía es que esos mismos senadores no tuvieron la misma "sensibilidad" para hacer sonar su voz cuando, hace pocos días, tres agentes policiales (dos hombres y una mujer) fueron alevosamente atacados en un balneario rochense por cuatro malvivientes.



Callaron ante la agresión. No encontraron motivo alguno para expresarse.

Esto dice mucho de su selectiva sensibilidad.