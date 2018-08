*|Dice el Ministro que es difícil de controlar a la droga en todas sus formas.



¡Sr. Bonomi vaya a Singapur! No hay droga de ninguna clase. ¿Cómo lo lograron? No hay cárceles para los que comercializan droga; ley marcial como en China, Cuba, etc.



¡Qué es muy duro! Sí, es muy duro.



Pero recorra los sanatorios psiquiátricos; vea los jóvenes desechos por la droga. ¿Qué es más duro? ¡Piense en las familias de estos jóvenes!

No es extraño lo que está pasando, es lógico, estamos indefensos.



¿Cómo se liquidó la sedición en el Uruguay?

Ud. lo sabe; ¡aplíquelo!



Su hijo está vivo porque el ladrón no estaba armado.

Es triste ir al cementerio; peor que ir a la cárcel.



Muchos opinamos así.