El dragado del Río Uruguay

@|El Presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, Mario Daniel Ayala, ha anunciado que la licitación para el mantenimiento del canal de navegación del Río Uruguay se ha procesado con éxito y sin perjuicio de reiterar que no corresponde que esa comisión asuma la profundización del canal hasta el puerto de Concepción del Uruguay; no nos cabe otra cosa que manifestarnos positivamente ante esa noticia.



Es bueno que la CARU tome las medidas necesarias para mantener las condiciones de navegabilidad alcanzadas en el período anterior y que de ese modo, se descarte, por el momento, la iniciativa de un dragado a 34 pies; que estimamos no podría justificarse por las cargas que se podrían captar con ese oneroso emprendimiento constituido no sólo por el costo del dragado, sino además por las obras civiles que se deberían llevar a cabo en los puertos de Paysandú y Fray Bentos, para permitir esa profundización a pie de muelle.



Reitero pues mi complacencia con el procedimiento seguido por la CARU, con una especial recomendación que tiene que ver con el balizamiento y boyado del Río Uruguay. Las deficiencias que en ese sentido han apreciado los prácticos hacen que su navegación, en horas nocturnas, no sea recomendable. Por ende, es imprescindible incidir en un mejoramiento significativo al respecto.



Lo que antecede es sin perjuicio de estimar que el mantenimiento de la profundidad del canal no es suficiente para que los puertos de Fray Bentos y Paysandú, aumenten significativamente su operativa. A esos efectos, se requieren otros mecanismos de logística portuaria que refieren a eliminar obstáculos y a competir en mejores condiciones con el transporte por carretera por las cargas que se pudieran captar. Y ello no es de la competencia de la CARU; es responsabilidad de la ANP, del MTOP y de los Intendentes que deberían hacer un diagnóstico técnico sobre esa compleja situación para evitar fracasos como los de los buques Alianza del Plata, Provincias Unidas y Paysandú.