Para la Dra. Goyeneche

situación de calle



Ud. ha manifestado que la gente tiene derecho a vivir en la calle. Paso a relatar lo que presencié en la zona Parque Rodó - Pocitos:



Siendo las 8:00 am, se despierta una persona que las que viven en la calle frente a mi casa, fue hasta la esquina donde había un contenedor y al costado del mismo, orinó y defecó delante de varias personas que pasaban.

Ya que esto no tiene arreglo, le solicito si puede gestionar la colocación de baños químicos para los que pagamos nuestros impuestos no tengamos que presenciar estos lamentables hechos.