@|Falleció el Ex- Presidente, Dr. Tabaré Vázquez, a los 80 años.



Este es un simple homenaje de un uruguayo comprometido con la democracia.



El Dr. Tabaré Vázquez fue el primer Intendente por el Frente Amplio, en 1989. Su carrera continuó en ascenso hasta llegar por dos períodos a ser Presidente de la República.



Durante sus mandatos se crearon: el Sistema Nacional Integrado de Salud, el Plan de Emergencia, el Plan de Equidad, el Plan Ceibal, la Reforma Tributaria, el Sistema Nacional de Cuidados, y en políticas de empleo, Uruguay Trabaja.



Médico, especialista en Oncología y Radioterapia, habiendo alcanzado el Grado 5 en la Udelar.



Creador de la ley de no fumar en espacios cerrados y un luchador incansable contra el tabaco.



Su labor no quedará en el olvido.



Que el viaje de regreso sea reparador; y el respeto a la familia en tan difícil momento.