No dormirse en los laureles

@| Es de interpretar que, quienes han obtenido el sí ciudadano han aprendido la lección de lo que “no” deben hacer, ya que se les mira no con lupa, es con microscopio.



La honestidad y aplicación a la empresa, es un antecedente de los nuevos gobernantes y con los cuales, todos creemos que el amiguismo, se terminó y esperamos un período positivo, que va a llevar su tiempo para mostrar su provecho.



Ahora, en los mandos medios e inferiores ¿se podrá imponer la misma conducta? Ocurre que el trabajo con resultados y la honestidad deberán primar. Los errores se van a pagar muy caro.



La historia es oscura en estos temas y los recuerdos de antaño, con el refuerzo instrumentado por quienes no se cortaron las manos al meterlas tanto en la lata, pone una alerta, que esperemos que quienes estén arriba, puedan hacer que sus huestes no se descarrilen ni se encariñen con el poder y dormirse en él.



La situación que se vive y el grado de desnaturalización de la organización que conforma el gobierno, lleva a tener presente este problema. Sin desconocer lo que ha sufrido y sufre el pueblo por las mismas causas.



Para peor, el largo período de régimen con mayoría absoluta, permitió que se infiltraran sujetos en toda la escala, quienes van notoriamente a frenar y alterar lo que puedan, como están acostumbrados. Nadie puede poner en duda que individuos afectos a las revoluciones, dictaduras, al robo, prepotencia, vayan a cambiar de un día para el otro. Han hecho ya varias demostraciones de su accionar, con declaraciones que apuntan a la distorsión de las actividades. Recordemos que no les interesa la Patria, ni el pueblo, solo el interés personal o de su grupo. No es necesario rememorar las acciones llevadas a cabo. Aplastar la Constitución, amedrentar los poderes supremos con escraches e invasiones de espacios sagrados.



Pensar que, pequeñas acciones mal llevadas pueden transformarse en hogueras, y para esos fines, son especialistas. Así como la capacidad de distorsionar dichos y acciones a fin de estimular sus huestes.



Por lo tanto, atención a los nuevos navegantes, cuidado que la lata corta y que hay especímenes que están a la espera para dañar y no para facilitar que la nación salga adelante del descontrol. Se debe entender que solo si se trabaja, va haber progreso.



Conviene recordar a Artigas y su devoción por el pueblo, a fin de cumplir la consigna “tan ilustrados como valientes”.