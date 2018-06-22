¿Dónde están las armas?

JMC Montevideo

@|Para una persona cualquiera comprar un arma es bastante complicado con todos los trámites y vueltas que tiene que dar, por lo que en forma legal no debe haber muchas armas.

En cambio, todos los chorros andan armados por lo menos con un revólver, cuando no con un fusil y hasta alguna ametralladora, por supuesto los cargadores modificados para contener más balas.

Esas armas deben estar guardadas en algún lugar, son muchas y de todo tamaño.

Hace poco salió un video en whatsapp donde borrachos disparaban armas largas automáticas al aire.

Al Ministerio del Interior se le ha asignado un presupuesto como nunca antes, se tiene toda la tecnología posible, o por lo menos así debería ser. Pero con todo esto no logran parar la ola de violencia y sigue muriendo gente a un ritmo aterrador y todos los chorros andan con armas de fuego y desprecian la vida de los demás.

Por supuesto que el problema es multicausal, pero el problema de las armas en circulación corresponde al Ministerio del Interior solamente. Hacen razias en barrios complicados y no logran requisar las armas.

¿Cómo es que la policía no puede requisar todas esas armas? ¿Será que ni siquiera se puede hacer eso?

Como dicen, ¡a ponerse las pilas!

