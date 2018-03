Donaciones de Entes Autónomos

@|El deporte es cultura… pero en un país con un grave problema en la educación escolar y etapas siguientes, debería establecerse un esquema de prioridades.



Ancap al igual que los otros Entes Autónomos, en su mayoría monopólicos o en posición dominante del mercado, no deberían decidir a quién donarle dinero dentro del ámbito cultural, como propaganda.



Esto debería ser indicado por los responsables de la cultura nacional y obviamente se le tendría que dar prioridad a la base cultural; escolar, secundaria y terciaria y no a los deportes como actualmente está en discusión el apoyo de Ancap al automovilismo; eso quedaría para una segunda etapa cuando el país haya solucionado lo primero.



Además, no está en los cometidos de esas empresas apoyar emprendimientos que están por fuera de sus cometidos específicos, sino que ese apoyo debe darlo el MEC. Si éste último no tiene recursos, es un claro indicador de que el país no los tiene.



En un momento en que los medios productivos reclaman alivio económico, como gasoil barato, y la enseñanza está en crisis, resulta doblemente incongruente esta acción.