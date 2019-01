@|El 13 de diciembre de 2018 se cumplieron 101 años del nacimiento de Don Luis Alberto Colotuzzo. En el siglo 20, el siglo de oro de nuestra seguridad social, jubilatoria y laboral integró en primera fila la legendaria generación dorada de gremialistas que llenaron de orgullo al Uruguay.

Participó en la conformación legislativa de todos los logros para jubilados. Revaluación automática anual de pasividades (1960 a 1965). Prima por edad (1960 – 1961). Partida de fin de año (1959 – 1961). Y para trabajadores. Consejos de Salarios (1943). Asignaciones Familiares (1943). Seguros de Enfermedad (1960). Sueldo Anual Complementario, Aguinaldo (1960), Salario Vacacional (1989).



Lo conocimos muy de cerca. Excelente hombre de familia. Formación autodidacta, poca escuela mucha calle. Incorruptible. Insobornable. Dialoguista. Nacionalista. Independiente. Fue orgullo y trofeo de todos. Paseó por el Mundo sus banderas y lo agasajaron en todos lados los de abajo sus compañeros de ruta.



Fue el estratega de la reforma del art. 67 de la constitución en 1989, cuando el 73 % de los votantes consolidó las reformas legales y las cobijó en la Carta Magna.



Hoy que muchos ciudadanos nos movilizamos para que ese art. 67 no sea desvirtuado por impuestos que vulneran aquellos logros a los que Don Luis Colotuzzo dedicó los mejores años de su vida, volvemos nuestra mirada y nuestro pensamiento al gran sindicalista que nos marcó el camino.



Hombres como él no nacen todos los días. También es verdad que es muy difícil que su ejemplo, su obra y su recuerdo no se vuelvan inmortales.