@|El año pasado bajaba el dólar y el Banco Central con su propio criterio compraba dólares y sacaba pesos de la plaza sin un techo que dijera basta, por lo que se logró un importe bastante significativo y una tranquilidad para los pagos de los bonos e intereses.



Habiéndose acumulado dicho importe, ahora revierte dicho criterio y entra a vender dólares para evitar que suba más que lo que se marcó por las futuras e inmediatas elecciones.



Entonces el Banco al desprenderse de dólares queda nuevamente expuesto a lo que pase y no pueda responder a sus pagos. Además en la región el dólar sube, pero nosotros que somos una potencia económica de la región a base de ventas de lo que no tenemos (dólar) lo mantenemos.



Todos los países del mundo lo dejan flotar. Nosotros no.



Porqué si Astori dijo que estamos blindados, ¿estamos mal?



Vivo hace 15 años de un gobierno que se dice progresista...