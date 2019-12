Dólar turista en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La "estocada final" a la llegada de turistas argentinos, se esta dando en estos días.



El flamante gobierno ha dispuesto como en otros años, el famoso “dólar turista", o sea un recargo al que consume en el exterior con tarjetas, de nada mas ni nada menos que un 30 %.



Esto significa que le quitará las ganas a muchos de venir a nuestros balnearios, ya que le sumamos lo caro que ya nosotros significamos.

Quizás el alto nivel, el que posee cuentas en USA, y tarjetas de allá, no le modifique, pero el grueso, el medio, el que venía y llenaba los balnearios como, Piriápolis, La Paloma, Atlántida, La Pedrera, etc., ese seguro ya no vendrá más...



Para los comerciantes que esperan ansiosos, habrá que consolarse solo con el turismo interno otra vez.



Una lástima, ya que la llegada de los vecinos, siempre lleva a invertir, a esperarlos con lo mejor, y por lógica a progresar, tanto en servicios, como en calidad y estar al día con lo último.



Las medidas por parte del Estado no serán ya suficientes.