Docentes de UTU

@|Mi hijo concurre a la UTU de Cornelio Cantera a hacer la Tecnicatura en Marketing.



Al día de hoy, hay una materia semestral (Economía I) que no tiene profesor asignado. Pero peor es otra materia (Informática Aplicada I) que sí tiene un profesor asignado que fue una sola vez. Al adscripto le dice que tiene otro trabajo y aparentemente no fue comunicado a la Dirección.



No puede ser que a esta altura del año los estudiantes estén sufriendo estos inconvenientes.



¡Se necesita una inmediata reforma de la educación!