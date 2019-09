Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Según informes recientes, alarma la cantidad de docentes no titulados que imparten clases en UTU.



Es así que estamos; es así que seguimos sin futuro incierto; es así que no despegamos...



Es sabido que no basta con saber de un tema o profesión, sino lo más importante es saber enseñar, saber transmitir, ver como "entrarles" a los jóvenes de hoy.



Muchos años llevamos la mochila pesada, con el gran problema de las matemáticas. Materia de alto grado de repetición, de causa de decepción y abandono a nivel liceal. Pero bien sabemos que por lógica no puede ser que altos porcentajes de liceales sean incapaces o como se les quiera decir. Los niños, los jóvenes no son incapaces, por el contrario, el tema es la falta de capacidad para transmitir, enseñar a razonar, etc. por parte de los maestros primero y de los profesores después.



Los profesores de verdad, pasaban por el IPA; los profesores y maestros de verdad tienen que tener además de vocación, cursos y estudios de cómo enseñar.



Se puede ser el mejor científico, pero si no se sabe transmitir, si no se sabe enseñar, de nada servirán sus conocimientos, más aún, se puede mal informar...



En fin, así estamos y así vamos, luego vemos los resultados PISA, y tratamos a los niños y jóvenes de incapaces... Son más vivos que nosotros, tienen infinita capacidad e inteligencia.



Como decía Picasso creo, " todos los niños nacen artistas, la sociedad se encarga de ir anulándolos...".