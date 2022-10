Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Que los medios envíen periodistas simpáticos a cubrir eventos importantes, no alcanza; por ejemplo los que fueron enviados, tiempo atrás, para entrevistar a los docentes de FENAPES y a otros sindicatos de formación docente.



No se les preguntó el motivo por el cual ningún gobierno y no sólo el actual, aceptó sus propuestas de cogobierno. Siempre se quejaron de que el Frente Amplio no los escuchaba, ni escuchaba a las Asambleas Técnico Docentes.



Sería bueno conocer esas respuestas.