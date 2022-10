Los docentes y Benjamín Nahum

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|He guardado algunos ejemplares de El País Cultural, hito en la difusión cultural de este país. Por una circunstancia personal, me encontré con un suplemento del Viernes 3 de Febrero de 2017. Se trata de una entrevista al historiador Benjamín Nahum, hecha por Lászlo Erdélyi, cuyo título es: “Los uruguayos vamos a desaparecer”. Es muy negativo sobre el rumbo de la educación. Pero es el párrafo final de la entrevista, que viene al caso en estos momentos y me permito transcribirlo entero.



Frente a la pregunta del entrevistador: “¿No ve posibilidades de cambio?”, la respuesta del Profesor Nahum es muy actual: “Yo me encuentro medio pesimista. Veo gente haciendo mucho esfuerzo, pero está trabada por el corporativismo. Yo dije una vez, un poco en broma, que Marx nunca pensó que iba a existir un país donde la lucha de clases sería sustituida por la lucha de la corporaciones. Realmente, lo veo y me da lástima. Veo a los muchachos que dan clases hoy, y no los considero docentes. No es que no tengan derecho a vivir mejor y a tener un sueldo más digno. Pero no a costa de sacrificar días y días en paros que al primero que perjudican es al chico. Pues estos días no los recupera más. O peor, dan el mal ejemplo, pues los chicos ven que pueden faltar al trabajo como si fuera cosa de apilar ladrillos, algo que se puede hacer hoy, mañana, pasado, da lo mismo”.



Cierra con otra pregunta Erdélyi: “¿Como si esos chicos no fueran también sus hijos, los hijos de todos, el futuro?”. La respuesta de Nahum: “Eso habría que darse cuenta”.



Creo que la contundencia de las afirmaciones de un respetadísimo historiador, no requiere de más comentarios.