Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Este tema fue confrontativo desde el propio nacimiento de la CNT, donde para favorecer la unidad sindical se conformó una especie de no aprobación a la doble militancia, es decir a la conjunción de cargos directivos sindicales con similares en partidos políticos. Nunca fue una norma estatuaria ya que la institución nunca tuvo personería jurídica.



Al salir de la dictadura y con la fusión del PIT en la CNT, el tema quedó en segundo plano ante la evidencia de las candidaturas partidarias de varios integrantes de las direcciones sindicales, estando más sujetos a las tradiciones de los sindicatos. Siempre debe tenerse claro que en Uruguay no existe, en los hechos, una Central Sindical y sí una Convención.



La discusión del tema tiene una composición ideológica de base, ante la presencia de una corriente Anarquista en el movimiento luego dividida en FAU y PVP hecho sucedido luego de la dictadura.



El problema de la personería jurídica nunca fue requisito en el país, ya que por la propia existencia de dicha corriente, ésta no considera al Estado como tal lo conocemos regulador de la vida societaria.



No obstante en el mundo de la OIT, con más de cien años de vigencia universal, el tema nunca tuvo una resolución.



El tema resurge cuando los sindicatos para discutir condiciones de productividad exigen conocer datos del funcionamiento de las empresas. Éstas contestan que al no tener personería algunos sindicatos, no corresponde someter a ellos datos que afectarían su competitividad sin garantía alguna reclamable.



Estas dos situaciones cobran nueva trascendencia cuando la Convención se apresta a defender, a toda costa, derechos o convenios, frutos de años de conquistas.



Tal vez lo mejor sería partir de otro punto de la discusión. ¿Hay situaciones inamovibles?



El derecho laboral ha demostrado que no, en la historia. Incluso en la afirmación del inmovilismo va oculta la negativa a cambios necesarios, para justamente afirmar derechos en riesgo ante ese inmovilismo.



Sin duda, es un tema para desarrollar más a fondo.