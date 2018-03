Doble ironía

@| Hay veces que no sabemos qué es, pero parece que el mundo, Dios o quien sea nos quiere dar un mensaje y hay que saber verlo... y actuar en consecuencia.



Estos días que han sido noticia los reclamos de la gente de campo -los famosos autoconvocados- al gobierno; nos encontramos con 2 posturas antagónicas. Unos que tratan de explicar qué es lo que reclaman y porqué y del otro lado los que no escuchan porque ya tienen ideas preconcebidas, estereotipos y siempre van a estar enfrentados a todos aquellos que viven y trabajan en el campo. De este enfrentamiento sin sentido es que va a surgir la primera ironía. Una de las frases más escuchadas para querer denostar a la gente de campo es: “tienen 4 x 4”. Pues nuestro Presidente sale a dar una vueltita en jeep en un predio militar y... se queda empantanado. Quizá si se pudieran poner a pensar y lo extrapolaran a los 365 días del año y por todo nuestro interior (de rutas destrozadas), entenderían el porqué de las 4 x 4.

La segunda ironía, se relaciona con todo lo “militar”. Es sabido que a pesar de haber pasado más de 30 años que terminó la dictadura y que los que están hoy en sus filas no son los mismos que atacaron las instituciones, parece que hay que seguirlos “castigando”. Y que mejor forma que apretándolos con el presupuesto y por más que se reclame y se alerte del estado ruinoso que se encuentra su equipamiento (marina, ejercito y aviación), nunca hay presupuesto para recambio. De ahí la ironía, que el jeep en que circulaba el Presidente Vázquez se empantanara en un barrito insignificante. No soy mecánica ni gran experta, pero me da para deducir que al jeep no le funcionaba la doble tracción o el motor está desinflado.



El mensaje es que muchas veces tenemos que tratar de ver las cosas desde otro ángulo que no es el nuestro. Quizá logremos empezar a entendernos y buscar lo mejor para todos.