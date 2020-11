A los distraídos de siempre...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|A todos aquellos que andan por la vida como si nada pasara, con la convicción de que a ellos no les va a tocar, quisiera hacerles notar un hecho que no es menor, y que da por tierra esa absurda creencia.



La mayoría de los jugadores de la selección uruguaya de fútbol se han contagiado con Covid-19; y si bien son personas como todos nosotros, por tratarse de deportistas jóvenes, con un óptimo estado físico, con un control médico constante y una alimentación balanceada y por lo tanto, con un nivel de inmunidad privilegiada, se podrían evaluar como una población de muy bajo o nulo riesgo. Evidentemente no es así, y deja bien en claro que este virus no discrimina a nadie y su poder de contagio no tiene límites.



Seguramente en ellos los efectos no pasen de un molesto resfriado y todos esperamos que así sea.



Pero esto no siempre se da de esta manera y quizás ustedes o sus contactos cercanos no tengan un estado de salud tan privilegiada y podrían llegar a padecer secuelas muy importantes.



Así que, por favor, no se hagan más los distraídos y tomen la situación con la seriedad y la responsabilidad que amerita.



Después no busquen a quién adjudicarles el problema, porque las herramientas para combatirlo estuvieron siempre en sus manos.