Distintos virus

El mundo está asustado por el coronavirus. Surgido en China industrial, se convirtió en azote universal con el regreso a sus países de personas que estuvieron en contacto con gente infectada.



La campaña de Laura Raffo nos está poniendo en contacto con otro Montevideo infectado de otro virus poderoso. El olvido y la marginalidad. Y no es poca cosa el "descubrir" que 30 años no es nada para un problema como éste.



Al mismo tiempo descubrimos la otra cara del olvido. Las personas, conciudadanos que no tienen las mínimas condiciones de higiene y protección que el resto disfruta. Y como se señala, eso pasa después de 30 años de izquierda homenajeada en la capital y 15 en lo nacional.



El "héroe de la salud" denominado así por el mundo tiene esta retaguardia. Y el candidato de ida y vuelta al sillón, ni que hablar. Y quien dilapidó dos presupuestos y pico en su afán de lujo y notoriedad, tal vez nos salga con alguna humorada carnavalera para matizar. Y el hijo del fundador nos dirá: "yo inocente".



Nos encontramos con el virus de los sabios. De los que no cometen errores ni meten la mano en la lata. De los genios ocultos en su altar olímpico desde donde la miseria siempre es culpa de los "neoliberales reaccionarios". El virus de la autosuficiencia, de la superioridad manifiesta, ese que aún les impide ver tras tres derrotas en un solo año, el porqué de una emergencia sembrada por tanta egolatría.



Mientras tanto, se aproxima el cambio de gobierno y se demuestra la también necesaria urgencia del cambio en la capital. ¿No le parece?