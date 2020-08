Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Hace pocos días, dejando transcurrir estos tiempos de confinamiento, tuve la oportunidad de ver una entrevista en TV en la cual escuché la expresión: disonancia cognitiva, me picó la curiosidad y la guardé en la memoria.



Días más tarde, al conocer la molestia de un candidato a la IMM, ante comentarios en las redes, me quedó claro, como ejemplo, la actitud que este político ha tenido en el último año. Creo yo, con todos respeto, que el candidato Daniel Martínez está sufriendo un caso claro de disonancia cognitiva; desde el momento que habiendo perdido en noviembre pasado las elecciones nacionales, su pensamiento, expresado claramente por él mismo, era retirarse a disfrutar de su hogar y de sus nietos, pero sin embargo, en los hechos terminó probablemente en un claro acto de amor propio, sin desearlo, presentándose a las próximas elecciones departamentales.



Por tal motivo se le ha visto olvidadizo, cansado y molesto, quizás consigo mismo, clarísimo ejemplo del enfrentamiento entre pensamiento y acción.



Pienso asimismo, con el mismo respeto, que el candidato Villar se sentiría mejor en su ámbito profesional y que la senadora Cosse se presenta pero si pierde, se consolará con su cargo en el Parlamento: disonancia cognitiva.



Refiriéndonos asimismo al tema de las elecciones departamentales, me atrevo a pensar que muchísimos votantes del FA encuentran más atrayente la figura de la candidata de la Coalición y desearían votarla; pero sufren fuertes dudas en tanto disocian su pensamiento de su futura acción, aferrados a los dogmas de su ideología más que a los programas y perspectivas a futuro que para Montevideo se enfrentan: disonancia cognitivas, otra vez.



Yo elegiré a la persona que me ofrece claramente la seguridad de que desea fervientemente ocupar ese lugar, para llevar adelante una política nueva, distinta, renovadora; con la seguridad y confianza que le da su preparación, su capacidad intelectual y sus conocimientos y experiencias en Administración y Economía.



La ciudadanía tiene la oportunidad de cambiar 30 años de cansino continuismo.



Yo, que no sufro de disonancia cognitiva, actuaré a conciencia.