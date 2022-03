Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Es realmente una prueba de cómo la ideología imbeciliza.

Lo natural en la ciencia y el método científico es la discusión crítica, más el acierto y error, más la experiencia empírica. De todo ello se van descartando las teorías erróneas, mejorando las imperfectas y validando las que funcionan bien.



Los científicos, técnicos, profesionales, y el resto de las personas racionales, actúan de manera similar.



Se les ocurre una idea “conjetura o teoría” entonces la analizan buscando posibles errores, luego la comparten mediante libros, publicaciones en revistas de su especialidad, conferencias, hoy también en Internet. ¿Para qué?



Para que sus colegas colaboren, no felicitándolos, sino buscando posibles errores y de esa manera continuar mejorando; así lo hicieron, por nombrar algunos: Newton, Madam Curi, Einstein, etc.



¿Cuándo esto que es claro, comprobable, razonable, no funciona?

Cuando aparece el dogma, la ideología, las personas que sufren de ello invierten el proceso; como se enamoran irracionalmente de sus creencias no buscan criticar lo que creen, no, lo que hacen es buscar frenéticamente aquellos ejemplos donde su teoría sí funciona. Sucede que generalmente en el Universo, en el Mundo siempre se encontrará algún ejemplo útil, pero eso no sirve, el método científico justamente es el primero, la crítica racional.

Los ideologizados no lo resisten, se cierran, se enojan, incluso llegan a distorsionar la realidad para hacerla útil a sus intereses.



Esta actitud no es voluntaria, si les es inevitable; lo analizó profundamente el psicólogo estadounidense León Festinger, publicando en 1957 su teoría Disonancia Cognitiva (buscar en Google, hay infinidad de información...).

Esto explica porqué somos como somos y actuamos como actuamos.