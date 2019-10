Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|No sé si será por el momento político que vivimos, pero parecería que cuando una persona habla, lo que dice, es más o menos importante; por su contenido o por el lugar que ocupa en la sociedad esa persona.



Si se lo valora por el alto nivel que ocupa esa persona en la sociedad, estamos frente a una grave demostración de ignorancia, porque el lugar de nadie es motivo para considerar importante o no lo que se diga, ya que un lugar en la sociedad se puede lograr de muchas y diferentes maneras y no precisamente por valores.



Claro que hay que escuchar a todos, pero lo más importante es ubicarlos dentro de la sociedad y valorarlos de acuerdo a su capacidad, descubrir su personalidad o verificar si no son seguidores De o copias De; porque todas las personas sabemos que si no somos auténticos somos actores y de una obra que solo a nosotros nos interesa.