¡Discúlpese Miranda! 

@|Cuando el Presidente dijo que no sabía cuál era el FA, se refirió claramente a que no existe, por parte de esa fuerza política, una unidad de ideas y de acción sobre el manejo de la pandemia. El trabajo del Dr. Miranda en ese sentido no se veía por ningún lado. Quizás su enojo sea pura frustración.



Orsi propuso cerrar la frontera con Brasil. No sabemos qué opinan sus compañeros de esa región. La Sra. Cosse ha distribuido dinero a los funcionarios para que hagan teletrabajo. ¿El FA, como institución, estaría de acuerdo en que todos los funcionarios públicos lo reciban? No lo sabemos aún.



Luego de que el Presidente pusiera el gato sobre la mesa, los periodistas omitían preguntar a cada proponente, si hablaba a título personal o institucional.



Miranda no aparecía por ningún lado.



En las últimas horas, el candidato presidencial y médico, Dr. Villar, propuso que enfermeras jubiladas colaboraran con la vacunación. Esta sugerencia fue muy criticada por temeraria. No se puede proponer, a la ligera, exponer a un colectivo de riesgo al contacto diario con casi dos mil personas.



Nadie duda que si lo hubiera hecho el oficialismo estaríamos asistiendo a marchas de colectivos femeninos en contra del “genocidio” propuesto.

Dr. Miranda, es necesario aclarar si fue una propuesta personal o del FA.



Villar declaró en la campaña que no necesitaba consultar con su fuerza política. Si es una propuesta del FA, es bueno saber quién propuso exponerlo nuevamente a la crítica de conductas abusivas hacia las mujeres.



Discúlpese Dr. Miranda, por no haber hecho su trabajo.