Discriminación por edad

@|No se trata que por tener 71 años no se me permitan los deportes de alta competencia como boxeo, 100 m. llanos o gimnasia olímpica.



Se trata que el MSP no me discrimine como ciudadano de quinta, privándome de estudios que se otorgan gratuitamente hasta los 70 años.

Los hechos que me ocurrieron el pasado lunes 1/10 son:



1- Abordaje- En la mañana del lunes esperando ser atendido por un neurólogo en el SMI Sanatorio, fui abordado por una enfermera quien nombró varios apellidos y entre ellos el mío. Al identificarme, me explicó que por disposición del MSP podía hacerme un Fecatest, preventivo del cáncer de colon, sin cargo. Me indicó los pasos a seguir y en primer lugar concurrir al sector METAS, donde fui atendido por dos enfermeras.



2- Atención en METAS- Cuando fueron a ingresar mis datos a una computadora, una de ellas descubrió que yo me había atrevido a pasar de los 70 años y manifestó su extrañeza por la aparición de mi nombre en la lista que debía ser de menores de 70 años.



Fue llamado un funcionario del sector de informática, quien determinó que era un error del sistema, pues no debían citarse a mayores de 70 años.

Pedí a la funcionaria la orden que tenía en su mano para tener un documento de semejante vejamen; no quiso dármela porque, según ella, tenía “firma de médico” y que por mi edad no correspondía exoneración de ticket porque (sic) la orden del MSP era estudiar a la gente de hasta 70 años.

Corolario - Sin nada que observar a lo actuado por parte de ambas funcionarias, debo llamar la atención a todos quienes pueda que el Ministerio de Salud Pública de menores de 70 (debiera llamarse así porque, o bien los mayores de 70 el día de su cumpleaños dejan de tener riesgo de cáncer de colon, o bien a causa de su edad son indignos de contar con un sistema de prevención de cáncer de colon.



De cualquier modo y siendo quizás una forma totalitaria más de depurar la sociedad uruguaya de ciudadanos “pesados e inútiles” que constituyen una carga y conviene deshacerse de ellos siguiendo las doctrinas de Hitler y Stalin en relación a sus víctimas cuyo asesinato convirtieron en una obligación del Estado.



Sería muy importante que el MSP DMD 70 nos aclare porqué al cumplir 70 años nos convertimos en ciudadanos de quinta, indignos de recibir atención.



De mantenerse en silencio, no harán más que confirmar el uso de la doctrina totalitaria de Hitler, Stalin, Fidel, Maduro y tantos otros de su calaña para limpiar de “parásitos” la sociedad uruguaya.