@|He leído y visto en la prensa de nuestro país la noticia sobre la discriminación de dos turistas israelíes en un hostel del Este; indignación, rechazo, muchos comentarios condenando el hecho. Y eso me hizo preguntarme porqué nos indignamos con ese hecho, si el Estado nos discrimina, por lo menos a mi, y nadie hace nada, ni la tan mentada comisión contra la discriminación, ni ningún jerarca.



Soy docente hace 13 años, tengo 45 años, descendiente de inmigrantes españoles. Me discriminan porque no soy afrodescendiente; me discriminan porque tengo 45 años y no me puedo presentar a llamados y concursos para trabajos en el Estado (por ejemplo el llamado que hubo para el BROU); me discriminan porque a pesar de hacer 13 años que trabajo para el Estado formando o intentando formar las nuevas generaciones no tengo derecho si me quedo sin trabajo a seguro de paro como los trabajadores de Pluna, ni tengo derecho a despido como cualquier trabajador y eso que trabajo para el Estado.



Está bien que nos preocupemos por la discriminación a dos turistas, no importa la nacionalidad; ahora, el Estado no debe dar el ejemplo y no discriminar más, ¿o está más allá del bien y del mal?